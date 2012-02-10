〔中国数据〕1月进出口均负增长且顺差扩大,外贸前景需谨慎观望(更新版)

(新增更多细节)

* 中国1月进口下滑15.3%,创29个月来新低

* 出口亦下降0.5%,创26个月来新低

* 当月贸易顺差扩大至六个月新高

* 贸易状况的趋势性结论需待2月数据

路透北京2月10日电---受春节假期因素和欧美需求持续走弱等影响,中国1月进出口双双呈现负增长,增速并创下逾两年来低点,且进口大幅下滑推动当月贸易顺差扩大至六个月新高.

分析人士普遍认为,该数据均远逊於市场预期,尽管有春节假日因素干扰,但欧美经济持续疲弱导致的外需不足亦是重要原因.不过,仅从当月数据判断贸易状况的未来趋势仍为时尚早,需进一步观察2月数据.

"出口比预期要差很多,主要原因在於发达经济体特别是欧洲的总需求相对不足,引发了对中国等出口市场的需求下降."中信建投策略分析师郑联盛称,出口的趋势性下降加大中国经济结构转型压力,也意味着宏观经济整体风险可能在累积.

海关数据显示,1月出口同比下降0.5%,低於路透调查中值4.8%,是2009年11月以来最缓慢的月度出口增速;进口亦同比大幅下降15.3%,远低於路透调查中值增长0.5%,亦创2009年8月来最低水平.经季节调整後,1月出口同比增长10.3%,进口同比增长1.5%.[ID:nCN1373348]

分析师并表示,季节性因素可能会令2月出口增速出现回升,但整体贸易状况的趋势性变化尚需观察未来月份数据,当前尚需保持谨慎态度.

不过,贸易顺差的扩大或显示中国企业的出口形势似乎略好於预期,并有转向扩张的趋势,若该趋势成立,那麽将对外汇占款,流动性以及资本市场有比较大的影响.

数据显示,1月中国贸易顺差为272.78亿美元,扩大至六个月新高,路透调查中值为顺差104亿美元.

"顺差数较大,显示中国企业的出口形势似乎比预期的略好点."中国国家信息中心高级经济师祁京梅称,她并估计,中国要实现减顺差的目标可能没有预期的快,而庞大的顺差也容易让中国成为国际上指责人民币汇率及引发贸易战等的借口.

中国国务院总理温家宝此前强调,要帮助稳定欧洲市场;同时面对严峻形势,中国的进出口政策要总体保持稳定,且政策调整应鼓励性的多於限制性.[ID:nCN1370292] 商务部部长陈德铭亦表示,将采取多种措施保持对外贸易稳定增长.[ID:nCN1380332](完)