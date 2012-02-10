《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币走高,欧元交叉盘空仓解除提供支撑

IFR悉尼2月10日电--美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,投资者竞相出脱悲观押注希腊局势的交易.
欧元交叉盘买兴踊跃,投资者解除空仓,进行获利了结.
欧元/澳元领涨,也有大量资金追捧欧元/坡元等交叉盘.
股市出现获利了结抛压,亦加剧日圆以外亚币承受的压力,亚洲股市几乎全部飘红,惟有新加坡海峡时报指数略微上涨.(完)
--编译 白云;审校 田建华
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=