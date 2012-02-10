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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 17:52 BJT

〔表格〕英国1月PPI产出物价按年增幅降至4.1%,为2010年11月以来最低

以下为详细数据:(括弧内为初值)

产出物价(未经调整) 1月 12月 预估

较上月(变动%) 0.5 -0.2 0.1

较上年同期(变动%) 4.1* 4.8 3.7

扣除食品、饮料、烟草及石油後的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.3 -0.1 0.1

较上年同期(变动%) 2.4** 3.0 2.3

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) 0.5 -0.6 0.4

较上年同期(变动%) 7.0# 8.9 (8.7) 6.7

扣除食品、饮料、烟草及石油後的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.2 -0.6 (-0.7)

较上年同期(变动%) 5.4 7.2 (7.0)

* 产出价格按年增幅为2010年11月以来最低,当时亦为4.1%

** 核心产出价格按年增幅为2010年2月以来最低

# 投入价格按年增幅为2009年11月以来最低.(完)

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 蔡美珍;审校 张明钧/田建华

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