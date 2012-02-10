《外汇动态》美元/菲律宾披索继续上涨,此前菲律宾财长称降息时机成熟

0355GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP继续上涨,此前菲律宾财长称认为进一步降息的时机成熟.
美元/披索涨0.6%至日高42.425.财长发表言论前为42.410.(完)
--编译 王丽鑫;审校 田建华
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