《中国重要政经日程》--2月10日(更新版)

(新增下周一国新办发布会)
=============================今日重要政经日程==========================
2/10(五)
--中国海关公布1月贸易数据.
=============================近日重要政经日程==========================
2/13(一)
*--中国国务院新闻办举行发布会,国家发展和改革委员会副主任杜鹰,贵州省省长赵克志等介绍《国务院关於进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》出台背景、意义及落实举措等情况.
--中国国家副主席习近平对美国、爱尔兰、土耳其三国进行正式访问,至22日.
--中国经济50人论坛2012年年会在北京举行.
2/16(四)
--第五届中国创业投资价值榜在北京举行.
--2012中国碳排放交易国际峰会在上海举行,至17日.
2/17(五)
--2011中国CFO年度人物评选在北京举行.
2/18(六)
--第三届上海金融论坛在上海举行.
2/23(四)
--第四届中国国际新能源产业博览会在北京举行,至周六
--第六届中国核电技术与投资论坛在上海举行,至周五
2/25(六)
--2012全球宏观经济预测春季年会在北京举行.
2/29(三)
--2012TOPCFO国际财务管理峰会在上海举行.
3/1(四)
--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.
3/3(六)
--全国政协十一届五次会议在北京开幕.
3/5(一)
--中国十一届全国人大五次会议在北京开幕.
3/15(四)
--2012福布斯中国潜力企业投资论坛在北京举行,至16日.
3/19(一)
--2012国际石油产业发展论坛在北京举行,至20日.
3/29(四)
--第六届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至31日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 邵晓忆