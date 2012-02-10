〔中国汇市〕人民币兑美元早盘追随中间价创出历史新高,贸易数据影响不大

* 人民币兑美元追随中间价创历史新高

* 因近期美元偏弱

* 贸易数据影响不大,需综合後期其它数据考量

路透北京2月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘走强,盘中创出历史新高至6.2884.市场人士指出,近期美元走势偏弱,加之中国国家副主席习近平访美在即,中间价创汇改来新高,即期汇价跟随之.

市场人士并指出,亚洲尾盘美元小幅走强所引发的即期汇价调整,也未能改变整体强势.至于中国1月贸易顺差扩大至六个月新高,需结合後期公布的其它宏观数据,综合判断基本面走势,进而为人民币提供引导.

"今早(人民币兑美元)中间价开了新高,即期盘中也创了新高,"北京一银行交易员称,"近期短暂体现了人民币升值,影响的因素有中美领导人会晤、美元指数等."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2937元,创汇改来新高,较上日的6.3009元上涨;北京时间12:48,人民币兑美元即期报6.2937元,上日收报6.2952元.

亚洲尾盘,美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,投资者竞相出脱悲观押注希腊局势的交易.[ID:nCN1382138]周二来,一直处於78.8关口下方的美元指数.DXY,亦同步上涨,但远未突破.

中国海关稍早公布,1月中国进出口双双呈现负增长,均创出两年多来新低,而贸易顺差则扩大至272.8亿美元,创下六个月来新高;经季节调整,1月出口环比下降3.3%,进口下降2.9%.[ID:nCN1379044][ID:nCN1382132]

招商银行高级汇市分析师刘东亮指出,季调後的进出口增幅均为负,或说明国内外需求的不乐观;需进一步结合未来公布的经济数据,综合判断国内经济情况,进而判断其对人民币走势的影响.综合目前的因素判断,其预计近期人民币或维持偏强走势.

中国商务部部长陈德铭周四表示,将采取多种措施保持对外贸易稳定增长,保持人民币汇率的基本稳定.[ID:nCN1380456]

东京汇市,欧元周五维持近期升势,兑美元和日圆接近两个月高点,此前希腊就撙节计划和改革达成一致,以便再次得到国际援助来避免无序债务违约,但该国的资金提供方对此仍有疑虑.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间12:48,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2935/05元,上日尾盘报6.2855元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2690/40,上日尾盘为6.2615元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>