〔中国金属〕1月铜进口较前月下滑18.7%,因公共假期减缓交易(更新版)

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路透香港2月10日电---周五公布的政府数据显示,中国1月铜进口量较12月纪录高位下降18.7%,因公共假期令贸易减缓.但分析师称,进口仍高於预期,因订单增多.
1月份,中国市场市场因元旦假期休市三天,随後又因农历春节假期休市一周.
瑞士信贷旗下Private Banking分析师Stefan Graber称:"进口下降并不出人意料,这反映出中国经济环境趋於温和."
交易商表示,中国进口商12月下了许多现货铜材订单,因从伦敦金属交易所CMCU0买入,在上海市场卖出的套利收益上升.
此外交易商称,投资者及企业都纷纷赶在2011年底前用完当年信用额度,并且12月订单很大一部分都是在今年1月到货.
不过,1月国内需求下降,因多数炼铜厂都因农历新年停产.
中国海关总署周五公布,今年1月未锻造铜及铜材进口413,964吨,低於2011年12月508,942吨的纪录高位.[ID:nCN1380092]
然而,1月进口较上年同期增长13.6%,暗示中国铜需求依然旺盛.
北京首创期货分析师肖静称:"1月进口环比下降是因为当月的两次公共假期,但鉴於内需疲软,该数据仍超出我们的预期."
"进口相对强劲主要是因为,之前套利机会不错的时候买家就下了订单,这些金属1月份才到货."
1月详细进口数据将於本月晚些时候公布.但根据12月细分数据,精炼铜进口占到331,200吨左右.
精炼铜进口在去年11月达到406,937吨纪录高位.精炼铜在中国及全球市场都最受欢迎.(完)
--编译 程琳;审校 侯向明