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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 13:53 BJT

〔中国原油〕1月原油日进口量同比增7.4%创历史第三高--海关(更新版)

(新增细节)

* 原油日进口量达551万桶,为历史第三高水平

* 成品油净进口量为109万吨,创四个月最低

路透北京2月10日电---全球第二大石油消费国--中国海关总署周五公布,该国1月原油日进口量较上年同期增长7.4%,至551万桶,因炼油厂在假期季到来前增产以确保供应.

数据显示,中国1月进口原油2,341万吨.

原油日进口量略低於11月的552万桶,且低於2010年9月所创567万桶纪录高位,但较12月增长7%,或35万桶.

欲浏览中国原油进口相关图表,请点击:(here)

海关数据还显示,中国1月成品油进口295万吨,出口186万吨.

根据数据,中国1月成品油净进口109万吨,为四个月最低.

中国去年原油日均进口量达508万桶,增长6%,增幅为上年的三分之一,且是2006年以来最低增幅之一.

今年原油进口或将加快,因众多新炼厂自去年底开工,现有工厂也计划减少维护.

政府计划在3月9日公布1月炼厂产量数据及2月数据.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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