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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 14:03 BJT

〔路透调查〕澳洲央行3月或将按兵不动,待到4月再降息

路透悉尼2月10日电---周五公布的路透调查显示,澳洲央行(RBA)3月会议可能将连续第二次维持指标利率不变,不过可能将在4月会议上放松货币政策.

19名分析师中有11名预计,澳洲央行3月6日会议将维持其隔夜拆款利率在4.25%不变.周二,该央行意外决定维持利率不变,而此前市场预计其会降息.

但是,大多数受访者预计澳洲央行将在4月会议上放松货币政策,14名分析师预计其将降息.分析师的预估中值显示,未来一年利率料将介於4.00-4.25%.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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