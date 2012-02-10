版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 14:15 BJT

〔印度经济〕总理经济顾问预计2012/13年度经济增长7.5%

路透2月10日电---印度总理经济顾问C. Rangarajan周五表示,预计2012/13年度印度经济增长7.5%.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐