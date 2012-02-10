〔银行观点〕中国2月外贸增速或有大幅反弹,但全年外贸环境不容乐观--交行

路透北京2月10日电---中国交通银行(601328.SS)发布最新研究报告预计,今年2月中国进出口同比增速或大幅回升,但由於2012年国内外经济增速趋於下滑,发达国家问题不断,新兴市场增速下滑,中国外贸环境仍不容乐观.
报告称,2月份贸易状况将逐步回落到正常状态,贸易顺差也将有所回落,预计全年贸易顺差将在1,200亿美元左右.
"虽然2月份进出口同比增速会有明显回升,但这主要还是由於往年春节长假在2月导致基期较低的原因,短期贸易增速的大落大起并不意味着我们未来的外贸形势趋於乐观."报告称.
报告并表示,欧债危机短期内难以得到根本性好转,欧元区今年经济增速可能降至负数;日本经济增长似乎仍未受到灾後重建的提振,通缩状况未见好转;而新兴市场国家通胀压力仍居高位,但经济增速已明显回落,且同时国际短期资本进出频繁,经济运行的风险大幅增加.总体来看,未来一段时间中国外部出口环境仍非常严峻.
周五海关数据显示,1月出口同比下降0.5%,低於路透调查中值4.8%,是2009年11月以来最缓慢的月度出口增速;进口亦同比大幅下降15.3%,远低於路透调查中值增长0.5%,亦创2009年8月来最低水平.经季节调整後,1月出口同比增长10.3%,进口同比增长1.5%.[ID:nCN1373348](完)
--发稿 谢衡; 审校 乔艳红