日本僧人清扫"隐形雪"：辐射

(本文由路透中文网编译提供)

路透福岛2月10日电(记者 Ruairidh Villar/Yuriko Nakao)---在白雪皑皑的日本福岛市，僧人阿部光裕(Koyu Abe)为千万个去年地震和海啸遇难者的灵魂祈祷，这里已经成为核危机的代名词。

除却常圆寺(Joenji)的鼓声和袅袅香火，阿部光裕还承担着另外一项任务，即寻找辐射"热点"进行清理，并在寺院储存辐射土壤。

去年3月11日的强震和海啸过後，福岛第一核电站发生一连串爆炸和核反应堆熔毁事故，引发了自1986年切尔诺贝利核事故以来全球最严重的核危机，导致8万人被迫离开家园。

核辐射随着风雪蔓延到核电站周边20公里撤离区之外，向更远处扩散并形成热点，污染大量的农田土壤。

对於许多被迫撤离的人而言，何时能重返世代居住的家园依然不得而知。

阿部光裕说："福岛遭到的破坏，与海啸带来的毁坏不同。"

"你看不到它，表面上一切依旧，但实际上辐射遍地都是。遭遇海啸袭击的人很不幸，而这里人们也同样难以生存。"

去年夏季，阿部光裕种植了向日葵和芥菜等植物，以减轻辐射的影响，并鼓舞当地居民。

眼下，他又换下僧袍，穿戴防护衣物，与志愿者一道寻找辐射热点并进行清理。

**信仰改变**

现年65岁的核电站工程师Masataka Aoki，也是一名志愿者。福岛第一核电站的反应堆都不是由他所在公司生产。

Aoki长期以来一直是核能的支持者，但福岛核危机之後，他的信仰发生了变化，现在试图减轻自己的罪恶感。

"我过去认为有益且对社会有用的东西，如今毫无用处且给所有人带来麻烦，我感到万分懊悔，"他说。

阿部光裕称，政府和东京电力公司都没有协助他们清理污染土壤，他和其他僧侣只能将这些土壤存放在常圆寺後面的一座小山上。

志愿者们已收集约400公斤辐射废物。

阿部光裕将土壤中的辐射称为"隐形雪"，清除这些"隐形雪"是否可行不得而知，即使可行可能也要花费数年时间。

"真正的雪让人觉得寒冷，但要比这隐形雪好的多，它们最终会融化掉，"他说。(完)