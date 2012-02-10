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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 14:34 BJT

〔日本个股〕惠誉将夏普评级展望调整为负面,确认其IDR为'BBB-'

路透新加坡/悉尼2月10日电---惠誉将日本夏普(6753.T)评级展望调整为负面,确认发行人违约评等(IDR)为'BBB-'.(完)

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