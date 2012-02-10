《Russell专栏》春节扭曲中国原油进口数据,实际可能触及最高纪录

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/蔡美珍

路透澳洲朗塞斯顿2月10日电---此前长达一周的春节假期显然会扭曲中国的1月原油进口数据,但真正令人意外的是,这个假期可能掩盖需求力道创下纪录高位的事实.

中国1月每日原油进口量达551万桶,比12月增长35万桶,尽管今年春节长假落在了1月.而在过去的五年中,春节有四年都是在2月.

在春节放假期间进口活动不会全面停顿,但肯定会减少.这意味着1月份在春节以外的日子,中国的原油终端要加班加点,大量进口.

根据估算,如果春节期间原油进口量是1月日平均量的一半,那麽1月其余24天的每日进口量应该约为580万桶.

如果我的假设合理,那麽1月去除春节以外的时间,日进口量应该超过最高纪录:2010年9月创下的每日567万桶.

当然,原油工人有可能在假日期间被迫继续工作,处理船货,但这与以前的做法不符.

过於看重1月原油进口数据也不太妥当,因为今年1月比2011年1月少五个工作日,几乎少了23%.因此,应该等2月数据出来後,计算这两个月的平均数,才是比较稳当的做法.

但是,如果我稍微躁进一些的话,我会说中国原油需求再度呈现结构性上升,月度进口数据不断创出纪录高位、或者接近纪录水平将成为2012年的常态.

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支持这种想法的根据在於,中国炼厂加工产能正在扩张,且预定持续扩张.

中国2011年新增炼油产能高达每日30万桶,2012年新投产的产能可能达每日50万桶,虽然多数应该会在下半年投产.

新炼厂需要多达21天的油源库存,才能完全运转,因此除了加工装置的持续性需求,当这些新炼厂投产时,还会有庞大的一次性库存需求.

另外,中国也有可能会补充战略储油,虽然中国方面过去作法显示出,只有当价格理想时才会补充战略储油,而以最近原油期货涨势来看,目前情况不符.

中国石油需求当然也受到影响,新增的炼油产量,导致燃料净进口降低.

这个近期趋势可以从1月数据看出,油品净进口降至109万吨,为四个月来最低.

如果未来几个月原油进口果真维持在这样的水准,则可以合理预测燃料净进口也将趋跌,特别是一旦冬季需求旺季结束.

再来看其他重要大宗商品进口,铜由12月的纪录高位下滑近19%,至413,964吨,铁矿石减少7%至5,932万吨.

这两项受到农历春节因素影响的程度可能都高过石油进口,因此,这样的跌幅显得相对温和,而且也代表着,要是考虑到长假因素,就连铜和铁矿石进口都是呈现成长.

显然,没有任何证据支持中国经济将硬着陆的看法,整体贸易收支显示,考量假期因素,出口表现算是持稳.

1月出口同比下降0.5%,但同样的,其中受到春节因素影响.

事实上,考量到假期因素,整体情势看来,中国大宗商品需求今年有了很强劲的起步.(完)