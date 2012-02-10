〔中国债市〕人民币利率互换微跌,持续上涨後出现技术性修正

路透上海2月10日电---中国人民币利率互换(IRS)周五微跌,前期持续上涨後出现技术性修正.1月宏观数据陆续公布,市场进入数据真空期,短期内呈现大行情的可能性有限,预计客户需求将发挥主要推动作用.
"(短期内)处於数据真空,更多可能是客户的需求(影响)."上海一银行交易员表示.
稍早公布的外贸数据呈现颓势,上述交易员指出,其并未对市场形成实质性冲击.且1月份的宏观数据均受春节因素影响,参考价值有限,2月数据更值得关注.
中国今年1月出口同比下降0.5%,进口同比下挫15.3%,增速均创逾两年新低.虽有春节因素扰动, 但季调环比数亦双双下跌,显示欧债危机对外需的拖累开始显现,而内需亦存不振风险.[ID:nCN1381878]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.4375/3.5700 3.2340/3.3270 3.2540/3.3520 3.3680/3.4680 3.3120/3.6720
周四 3.4700/3.6100 3.2358/3.3258 3.2633/3.3633 3.3683/3.4683 3.3050/3.6625
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变动 -0.0325/-0.0400 -0.0018/0.0012 -0.0093/-0.0113 -0.0003/-0.0003 0.0070/0.0095
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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