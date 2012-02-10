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市场报道 | 2012年 2月 10日 星期五 15:08 BJT

〔欧股业绩〕阿尔卡特-朗讯第四季获利下滑20%,建议2011年不发放股息

路透巴黎2月10日电---电讯巨头阿尔卡特-朗讯ALUA.PA受到美国营运商第四季支出放缓冲击,营收和获利双降.

该公司公布第四季营收为41.5亿欧元,全年营收为153.3亿欧元.

其经调整第四季的营业利润下滑20%至3.16亿欧元,利润率为7.4%.

阿尔卡特-朗讯称董事会建议2011财年不发放股息.公司还表示计划2012年经调整的利润率超过2011年.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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