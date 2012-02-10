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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 16:19 BJT

〔欧洲政经〕欧洲央行官员诺亚称,希腊必须接受更多撙节措施

路透巴黎2月10日电---欧洲央行管理委员会成员诺亚周五表示,希腊各政党必须致力完成希腊撙节计画,欧洲盟国才能通过第二轮纾困.

"所有政党必须落实重整计画,这个计画合理且不可或缺,而且其他国家将根据这个计画将提供巨大财务努力,"他对Europe 1电台表示.

当问及法国经济前景,诺亚称,"我们并非处於软性衰退,我们处於零成长期....已有迹象显示....即将再度成长."(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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