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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 16:23 BJT

〔法国数据〕12月经常帐赤字扩大至30亿欧元,11月为赤字21亿欧元

路透2月10日电---法国央行公布,法国12月经常帐赤字为30亿欧元,11月修正後为赤字21亿欧元.(完)

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