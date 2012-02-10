〔中国债市〕交易所信用债收益率略升,1月CPI涨幅较高削弱降准预期

路透上海2月10日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周震荡走升.股市连续四周上涨,"跷跷板"效应造成债市抛压加大,再加上1月居民消费价格指数(CPI)涨幅超预期,近期调降存款准备金率的可能性减弱,造成信用债收益率上涨.
交易员指出,随着货币政策转宽预期趋淡,债市乐观情绪也逐渐降温,待机构心态平复以後,随着宽松资金面的推动,预计信用债收益率还将震荡下行.
"这周算是一个小调整吧,一方面股票市场吸引了一部分债市资金进入,另一方面,现在大家感觉货币政策可能放松的不会很快."上海一基金公司交易员称.
该交易员并表示,货币政策放松预期趋淡,压制买盘表现,但随着预期的修正,债市利空也基本出尽,宽松资金面仍将支撑市场需求,债市仍将延续"牛市"走势,信用债收益率还将震荡下行,其中一些低评级的信用债收益率将存在较大的回落空间.
中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%,较上月的15个月新低回升,并终止此前连续五个月回落态势.[ID:nCN1377030]
以下是沪、深交易所主要债券指数情况:
证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低
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上证企业债指数.SSECBI 148.9075 -0.0235 148.9871 148.8163
上证公司债指数.SSEEBI 131.9222 +0.0840 131.9298 131.8244
上证分离债指数.SSEDCBI 132.6804 -0.2224 132.9208 132.4491
上证国债指数.SSEBI 131.8489 +0.0594 131.8489 131.8084
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深证企债指数.SZCBI 124.7710 -0.1460 124.9170 124.7100
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--发稿 曲伟治/冉莹; 审校 林高丽