〔欧股业绩〕巴克莱2011年税前利润下滑,投行部门奖金缩水

路透伦敦2月10日电---英国银行巴克莱(BARC.L)年度获利下滑,旗下主要的投行部门2011年第四季表现为三年来最差,因欧债危机冲击债券交易.

巴克莱周五表示,已经将投资银行部门巴克莱资本(Barclays Capital)的奖金较上一年下调35%,而集团整体奖金则下滑26%.

巴克莱是首家公布业绩的英国大型银行,按市值计是英国第四大银行.其公布2011年税前利润为59亿英镑(约合94亿美元),较上年下滑3%且低於分析师预估的61亿英镑.

巴克莱资本第四季收入降至18亿英镑,较上季减少19%.

其2011年股权回报率从2010年的7.2%降至5.8%,不到目标13%的一半.

公司首席执行官Bob Diamond称,"预计2012年经济和监管形势依然严峻."(完)