〔欧股业绩〕巴克莱2011年税前利润下滑,投行部门奖金缩水

《汇市简讯》法国服务业PMI跳升，欧元仍然走贬
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透伦敦2月10日电---英国银行巴克莱(BARC.L)年度获利下滑,旗下主要的投行部门2011年第四季表现为三年来最差,因欧债危机冲击债券交易.
巴克莱周五表示,已经将投资银行部门巴克莱资本(Barclays Capital)的奖金较上一年下调35%,而集团整体奖金则下滑26%.
巴克莱是首家公布业绩的英国大型银行,按市值计是英国第四大银行.其公布2011年税前利润为59亿英镑(约合94亿美元),较上年下滑3%且低於分析师预估的61亿英镑.
巴克莱资本第四季收入降至18亿英镑,较上季减少19%.
其2011年股权回报率从2010年的7.2%降至5.8%,不到目标13%的一半.
公司首席执行官Bob Diamond称,"预计2012年经济和监管形势依然严峻."(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
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