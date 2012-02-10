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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 16:53 BJT

〔全球金市〕美国期金跌逾1%,因欧元走软且遭逢技术卖压

路透新加坡2月10日电---交投最活络的美国黄金期约GCcv1周五下跌超过1%至每盎司1,721.20美元,受到欧元走软及技术卖盘打压.

0803GMT,现货金XAU=下跌0.7%至每盎司1,718.49美元.(完)

--编译 张明钧;审校 沈以文

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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