版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 16:21 BJT

〔欧洲金融〕欧盟执委会主席巴罗索希望很快确定对希腊的第二笔援助

路透新德里2月10日电---欧盟执委会主席巴罗索周五表示,他希望很快敲定对希腊的第二批援助计划,并称希腊需要实施结构性经济改革.

希腊方面多次违背承诺,且在1,300亿欧元援助计划条款方面的分歧持续数周,令欧盟和国际货币基金组织(IMF)感到不快.希腊避免违约的最後期限正在不断临近.(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐