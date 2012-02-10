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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 16:13 BJT

〔欧洲个股〕阿尔卡特-朗讯股价飙升16%,此前公布第四季业绩和财测

路透巴黎2月10日电---阿尔卡特-朗讯ALUA.PA股价周五飙升16%,此前公布第四季业绩和财测.浏览该业绩报导,请点选[ID:nCN1382510] (完)

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