〔中国票据市场〕转贴利率下降,料信贷规模和资金等利好助下周续跌

路透北京2月10日电---中国票据市场转贴利率周五跌势不改.交易员表示,当前信贷规模和资金面均相对宽松,加之尚看不到任何政策收紧的趋向,票据资产供不应求.

交易员们并预计,在上述因素的推动下,料下周转贴利率下行的大方向不会发生改变.在这种情况下,他们更愿意买入一些长期限的票据品种.

"(票据)转贴利率还在下跌的过程中啊!"上海一大型银行交易员表示,"信贷规模可以,资金宽松,政策也没收紧趋向;票据的流动性强,风险低."

华东地区一银行交易员则指出,春节过後,企业陆续恢复生产,新开和贴现票据的需求或逐步抬头,进而增加市场的票源,从而在一定程度上改善票据供不应求的局面.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五低位盘整.尽管调降存款准备金率的预期趋淡,但实际资金面颇为宽松,仍将回购利率压制在低位,各期限资金供给均相对充裕.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 8.2299/7.7654 8.3988/8.0213 9.5384/8.7851

上日 8.2207/7.7558 8.3938/8.0141 9.5384/8.7851

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变动 +0.92bp/+0.96bp +0.50bp/+0.72bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价走平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1690%,与上日走平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3720/3.2963 3.4084/3.3560

上日 3.3830/3.3053 3.4064/3.3560

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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