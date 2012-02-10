《外汇动态》澳元/美元在1.0600看似是更为合理的估值

0811 GMT---在澳洲央行维持利率不变後,短线交易员赶忙买进澳元AUD=D4.同样是这些交易员,在澳洲央行发布出人意料的立场温和季度政策声明後又纷纷卖出.

短期支撑为在1.0672(2月3日低点),它是更多停止位前的障碍.不过结合超买的市场背景,1.08以上区域估值不当,而对於买家来说1.0600看似价位合理.在此价位上买家将继续受到澳元突出的收益率所吸引.