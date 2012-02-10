《外汇动态》澳元/美元在1.0600看似是更为合理的估值

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月21日
--记者获悉，首批基本养老金权益类组合已先后启动开立账户程序，涉及权益价值和指数增强两大类组合，受托投资资金约100亿元人民币。相关人士推测，待受托资金划转到账，相关账户大概率将于本月底进入实质性运作阶段。
0811 GMT---在澳洲央行维持利率不变後,短线交易员赶忙买进澳元AUD=D4.同样是这些交易员,在澳洲央行发布出人意料的立场温和季度政策声明後又纷纷卖出.
市场的整体仓位仍然是做多澳元.不能排除推动向下测试下档停止位的可能
短期支撑为在1.0672(2月3日低点),它是更多停止位前的障碍.不过结合超买的市场背景,1.08以上区域估值不当,而对於买家来说1.0600看似价位合理.在此价位上买家将继续受到澳元突出的收益率所吸引.
21日移动均线切入位在1.0592.2月1日低点1.0569将提供支撑.(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
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--记者获悉，首批基本养老金权益类组合已先后启动开立账户程序，涉及权益价值和指数增强两大类组合，受托投资资金约100亿元人民币。相关人士推测，待受托资金划转到账，相关账户大概率将于本月底进入实质性运作阶段。
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路透上海2月21日 - 市场高度关注的中国基本养老金入市一事成行在即。据上海证券报周二报导，首批基本养老金权益类组合已先后启动开立账户程序，涉及权益价值和指数增强两大类组合，受托投资资金约100亿元人民币。