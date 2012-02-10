版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 16:41 BJT

《外汇动态》澳元/美元在1.0600看似是更为合理的估值

0811 GMT---在澳洲央行维持利率不变後,短线交易员赶忙买进澳元AUD=D4.同样是这些交易员,在澳洲央行发布出人意料的立场温和季度政策声明後又纷纷卖出.

市场的整体仓位仍然是做多澳元.不能排除推动向下测试下档停止位的可能

短期支撑为在1.0672(2月3日低点),它是更多停止位前的障碍.不过结合超买的市场背景,1.08以上区域估值不当,而对於买家来说1.0600看似价位合理.在此价位上买家将继续受到澳元突出的收益率所吸引.

21日移动均线切入位在1.0592.2月1日低点1.0569将提供支撑.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐