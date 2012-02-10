〔中国债市〕现券收益率稳中略降,後市仍看经济和政策面走向

路透上海2月10日电---中国银行间债市周五现券整体走稳,10年国债等部分券种收益率则出现小幅回落,1月居民消费价格指数(CPI)涨幅高於预期的影响已告一段落,市场心态已趋於平稳.

交易员认为,尽管债市从此前的疲态中逐渐恢复平静,但市场对於经济基本面和政策面的未来走向仍有分歧,後市仍存在不确定性.

"(收益率)下来一点了,开始有些买盘了,10年国债(收益率)有2-3个点的跌幅,CPI(涨幅超预期)的冲击基本过去了,"上海一银行交易员称.

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.[ID:nCN1378772]

上述交易员并表示,除长期国债外,中期金融债以及一年左右的央票表现亦不错;信用债方面,短融在昨日大幅震荡後,今日收益率也有所回落,而中票延续了近期较为收敛的走势,波幅不大.

他还谈到,虽然1月中国贸易数据欠佳,但主要是受到春节假期的季节性因素影响,因此对今日市场影响有限.

中国今年1月出口同比下降0.5%,进口同比下挫15.3%,增速均创逾两年新低.虽有春节因素扰动, 但季调环比数亦双双下跌,显示欧债危机对外需的拖累开始显现,而内需亦存不振风险.[ID:nCN1381878]

剩余期限约0.844年的央票1101096券最新报价收益率CN1101096=CFXM为3.4500%/3.4399%,上日尾盘为3.4650%/3.4550%,剩余期限约9.78年的国债110024券最新报价收益率CN110024=CFXS为3.53%/3.49%,上日尾盘为3.57%/3.52%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6928 3.6344

上日 2.6646 3.6694

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4970/3.4333

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8340/2.7740

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6140/3.5620 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

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--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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