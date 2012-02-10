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市场报道 | 2012年 2月 10日 星期五 17:05 BJT

《外汇动态》欧元/澳元反弹涨幅已多,或可开始物色高点准备出脱

0828 GMT--欧元兑澳元展开一波不错的修正走势.投机客终因过度做空欧元兑澳元而作茧自缚.欧元从1.2125附近低点反弹约2%的涨势,看似还将持续.

不过,由於澳洲央行维持利率不变(虽然倾向宽松),而欧洲央行(ECB)则势将在2月29日通过长期再融资操作挹注更多资金,而且规模可能远超过原先预期,从这波欧元兑澳元涨势中逐渐抽身也许是明智之举.

21日移动均线位置1.2323应会支撑这波修正走势.准卖家可关注1.2500,1.2625(2011年低点),或55日移动均线切入位1.2663,来规划逢高出脱策略.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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