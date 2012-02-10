《外汇动态》欧元/澳元反弹涨幅已多,或可开始物色高点准备出脱

《汇市简讯》法国服务业PMI跳升，欧元仍然走贬
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
0828 GMT--欧元兑澳元展开一波不错的修正走势.投机客终因过度做空欧元兑澳元而作茧自缚.欧元从1.2125附近低点反弹约2%的涨势,看似还将持续.
不过,由於澳洲央行维持利率不变(虽然倾向宽松),而欧洲央行(ECB)则势将在2月29日通过长期再融资操作挹注更多资金,而且规模可能远超过原先预期,从这波欧元兑澳元涨势中逐渐抽身也许是明智之举.
21日移动均线位置1.2323应会支撑这波修正走势.准卖家可关注1.2500,1.2625(2011年低点),或55日移动均线切入位1.2663,来规划逢高出脱策略.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。