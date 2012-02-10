《外汇动态》投资者青睐在1.3300作空或在1.3210-20作多欧元/美元的策略

0834GMT--周四卖出欧元兑美元EUR=的亚洲投资者似乎多数都已买回欧元.
总之,上述投资者中有一部分人现在持观望态度.
在1.3300附近再次作空欧元兑美元,或者在1.3210-20区域(据称欧元区制造商的买单挂在此处)作多欧元兑美元,似乎是人们偏好的策略.(完)
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
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