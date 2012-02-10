《投行看数据》出口和楼市为中国经济两大风险,调控或温和松绑--摩根大通

路透北京2月10日电---摩根大通最新研究报告认为,中国经济增长目前仍面临出口和楼市两大风险,财政和货币政策将得以松绑以保障经济稳定增长,并协助调整经济结构.整体上看政策松绑或较为温和,且兼具针对性和可控性.

摩根大通称,当前通胀压力未除可能会影响货币政策放松步伐,不过预计通胀会在未来几个季度有所消减,今年三季度时居民消费价格指数(CPI)同比增幅可能降至3%以下,届时偏向宽松的货币政策基调将不再改变.

"尽管出口显露趋稳态势...但不确定因素不可小觑,外部不利形势对中国出口的压力仍会加大."报告写道.

中国今年1月出口同比下降0.5%,进口同比下挫15.3%,增速均创逾两年新低.虽有春节因素扰动,但季调环比数亦双双下跌,显示欧债危机对外需的拖累开始显现,而内需亦存不振风险.[ID:nCN1373348]

在内需方面,中国近几个月间投资活动大幅减速.1月主要城市房屋成交量仍在继续下降,虽然楼市调整为决策层所乐见,但楼市加速降温仍是近期经济主要风险之一.1月份进口下降也反映内需下降,尤其是投资需求.不过考虑到年初春节因素,仍有待今後几个月数据才能证实上述担忧.

中国指数研究院月初公布,中国1月100个城市住宅均价环比下降0.18%,为连续第五个月出现下降,而北京等十大城市均价出现同比下跌,为2010年6月该数据开始统计以来的首次下跌.[ID:nCN1362572](完)