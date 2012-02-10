〔中国汇市〕人民币兑美元创新高後逆转收跌,短期在6.30附近或仍有震荡(更新版)

(新增更多市场人士评论和报价)

* 人民币兑美元追随中间价盘中创新高

* 午後购汇客盘稍多,拖累人民币逆转收跌

* 破6.30後追涨谨慎,短期围绕6.30附近仍有震荡

* 贸易数据影响暂不大,需综合後期其它数据考量

路透北京/上海2月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五在创出盘中新高後逆转收跌,近期美元走势偏弱,加之中国国家副主席习近平访美在即,中间价创汇改来新高,早盘人民币亦跟随冲高,但午後购汇客盘稍多,拖累人民币小幅走低.

市场人士认为,从近期走势看,人民币在升破6.30後机构追涨都较为谨慎,而且今年的外汇收支情况依然面临较大不确定性,目前暂时缺乏实质性的利多因素推动人民币持续升值,短期内围绕6.30附近或仍有震荡.

市场人士并指出,中国1月贸易顺差扩大至六个月新高,需结合後期公布的其它宏观数据,综合判断基本面走势,进而为人民币提供引导.

"(人民币兑美元)在破了6.30後,6.29附近经常会有一些购汇盘回补,短期升值的动力不足,"华南一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.2986 *6.2884 6.3021 *6.2937 6.3009 6.2952

注:*表示创2005年7月汇改来新高

亚洲尾盘,美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,投资者竞相出脱悲观押注希腊局势的交易.[ID:nCN1382138]周二来,一直处於78.8关口下方的美元指数.DXY,亦同步上涨,但远未突破.

中国海关稍早公布,1月中国进出口双双呈现负增长,均创出两年多来新低,而贸易顺差则扩大至272.8亿美元,创下六个月来新高;经季节调整,1月出口环比下降3.3%,进口下降2.9%.[ID:nCN1381878]

招商银行高级汇市分析师刘东亮指出,季调後的进出口环比增幅均为负,或说明国内外需求的不乐观;需进一步结合未来公布的经济数据,综合判断国内经济情况,进而判断其对人民币走势的影响.综合目前的因素判断,其预计近期人民币或维持偏强走势.

中国商务部部长陈德铭周四表示,将采取多种措施保持对外贸易稳定增长,保持人民币汇率的基本稳定.[ID:nCN1380456]

东京汇市,欧元兑美元和日圆周五脱离两个月高位,尽管希腊达成了财政改革协议,进而敲定外部援助并避免违约,但市场依旧担心其债务重组的承诺.[FRX/CN]

以下为北京时间16:55,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2690/40 6.2615

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2960/80 6.2910

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水199点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3185元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/边竞; 审校 林高丽

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