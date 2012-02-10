《外汇动态》10月後的交投区间对美元/日圆操作者来说为关键

0842GMT---技术面看多将支撑美元/日圆,抑制其跌势.日线一目均衡云区(77.21-43)应该是这波新上行态势的关键支撑.
在77.80-00的出口商卖单将放缓涨势,但可能不会阻升.
位於78.06的200日移动均线是下一个关键的技术信号.虽然在突破技术位肯定会引发多头采取更多行动,但总是需要小心应对.
10月31日干预後的区间很关键.该区间的顶部(78.30-50)布有多重卖单.不仅是出口商卖单,还有障碍保护卖单.
该区间的稳定以及3月31日前出口商的日圆需求或加速,暗示投机客应会预期200日移动均线上方升势将转淡.(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
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