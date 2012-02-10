版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 17:09 BJT

《外汇动态》10月後的交投区间对美元/日圆操作者来说为关键

0842GMT---技术面看多将支撑美元/日圆,抑制其跌势.日线一目均衡云区(77.21-43)应该是这波新上行态势的关键支撑.

在77.80-00的出口商卖单将放缓涨势,但可能不会阻升.

位於78.06的200日移动均线是下一个关键的技术信号.虽然在突破技术位肯定会引发多头采取更多行动,但总是需要小心应对.

10月31日干预後的区间很关键.该区间的顶部(78.30-50)布有多重卖单.不仅是出口商卖单,还有障碍保护卖单.

该区间的稳定以及3月31日前出口商的日圆需求或加速,暗示投机客应会预期200日移动均线上方升势将转淡.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐