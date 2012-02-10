〔路透基点〕台湾长华电材39.8亿台币等值五年期贷款启动--RLPC

路透香港2月10日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,台湾玉山商业银行已启动上市公司--长华电材股份有限公司39.8亿台币的等值五年期循环信贷.

这项无担保贷款包括25亿台币和5,000万美元两个批次.

台币批次的利率为较二级市场商业票据利率加码75个基点,税前利率下限为1.5%.美元批次的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码85个基点.若LIBOR和TAIFX利差超过35个基点,借款人将支付超出的部分.

银行受邀以如下四个层次参贷:

承贷等值5亿台币或更多的,获得委托主办行和额度分配行头衔,并获得20个基点的先付费用.

承贷4-4.99亿台币的,获得委托主办行头衔以及15个基点的先付费用.

承贷3-3.99亿台币的,获得主办行头衔以及10个基点的先付费用.

承贷2-2.99亿台币的,获得安排行头衔以及5个基点的先付费用.

该循环信贷将於第36个月开始缩减,分五个半年度非等额缩减,1-4个半年度各缩减5%,第五个半年度缩减80%.

所贷资金将用於补充运营资本和再融资.

回复的最後期限为3月初.

借款人在2008年8月曾签署20亿台币等值五年期两批次贷款协议.5亿台币批次的贷款利率为较二级市场商业票据利率加码55个基点,等值15亿台币的美元或日圆贷款循环信贷的利率为,较LIBOR或日圆LIBOR加码65个基点.该协议的顶级费用为10个基点.(完)