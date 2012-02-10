〔中国税制〕国税总局重申与已有记录者共同购房,不享首次购房契税优惠

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
路透北京2月10日电---新华社周五报导引述国家税务总局相关负责人重申,与已有购房记录的人共同购房,不可享受首次购房契税1%的优惠政策.
"对两个或两个以上个人共同购买90平方米及以下普通住房,其中一人或多人已有购房记录,该套房的共同购买人均不适用首次购买普通住房的契税优惠政策."国税总局纳税服务司有关负责人称.
2008年11月,中国财政部对个人首次购买90平方米及以下普通住房的,契税税率暂统一下调到1%,以支持居民首次购买普通住房,但当时并没有对个人首次购买普通住房作具体限定.
但为严控房市投机,2010年4月,中国收紧首套房契税优惠政策.财政部下发通知,明确共同购房者中已有购房记录,不可享有首套房契税1%的优惠.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保