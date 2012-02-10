〔中国税制〕国税总局重申与已有记录者共同购房,不享首次购房契税优惠

路透北京2月10日电---新华社周五报导引述国家税务总局相关负责人重申,与已有购房记录的人共同购房,不可享受首次购房契税1%的优惠政策.

"对两个或两个以上个人共同购买90平方米及以下普通住房,其中一人或多人已有购房记录,该套房的共同购买人均不适用首次购买普通住房的契税优惠政策."国税总局纳税服务司有关负责人称.

2008年11月,中国财政部对个人首次购买90平方米及以下普通住房的,契税税率暂统一下调到1%,以支持居民首次购买普通住房,但当时并没有对个人首次购买普通住房作具体限定.

但为严控房市投机,2010年4月,中国收紧首套房契税优惠政策.财政部下发通知,明确共同购房者中已有购房记录,不可享有首套房契税1%的优惠.(完)