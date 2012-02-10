〔新闻稿〕中国1月新增人民币贷款7,381亿元,M2同比增12.4%--央行

(以下为中国人民银行2月10日发布的2012年1月份金融统计数据报告)

一、广义货币增长12.4 %，狭义货币增长3.1%

1月末，广义货币(M2)余额85.58万亿元,同比增长12.4%，比上年末低1.2个百分点；狭义货币(M1)余额26.99万亿元,同比增长3.1%，比上年末低4.8个百分点；流通中货币(M0)余额5.98万亿元,同比增长3.0%。当月净投放现金9071亿元。

二、当月人民币贷款增加7381亿元，外币贷款减少23亿美元

1月末，本外币贷款余额58.91万亿元，同比增长14.8%。人民币贷款余额55.53万亿元，同比增长15.0%，分别比上年末和上年同期低0.8和3.5个百分点。当月人民币贷款增加7381亿元，同比少增2882亿元。分部门看，住户贷款增加1527亿元，其中，短期贷款增加367亿元，中长期贷款增加1160亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5840亿元，其中，短期贷款增加3270亿元，中长期贷款增加2350亿元，票据融资增加80亿元。外币贷款余额5361亿美元，同比增长15.6%，当月外币贷款减少23亿美元。

三、当月人民币存款减少8000亿元，外币存款增加148亿美元

1月末，本外币存款余额81.96万亿元，同比增长12.6%。人民币存款余额80.13万亿元，同比增长12.4%，分别比上年末和上年同期低1.1和5.0个百分点。当月人民币存款减少8000亿元，同比多减7800亿元。受春节因素影响，企业存款向个人存款转移较多，企业存款减少2.37万亿元,住户存款增加1.68万亿元;财政性存款增加3518亿元。外币存款余额2899亿美元，同比增长28.8%，当月外币存款增加148亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率4.37%，质押式债券回购月加权平均利率4.68%

1月份,银行间市场人民币交易累计成交12.16万亿元，日均成交7154亿元，日均成交同比增长19.3%。

1月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为4.37%，比上月高1.04个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为4.68%,比上月高1.31个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生1284亿元，直接投资人民币结算业务发生152亿元

2012年1月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生951亿元、333亿元、17亿元、135亿元。

注1：当月数据为初步数。

注2：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。(完)