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市场报道 | 2012年 2月 10日 星期五 17:22 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元持稳,预计围绕希腊救助协议的担忧限制其涨幅

路透伦敦2月10日电---周五英镑兑美元持稳,英国增长前景改善,但围绕希腊救助协议的担忧挥之不去,两者影响相互抵消.

多数分析师称尽管量化宽松规模增加,但英镑表现可圈可点,不过英镑走势可能会受到整个市场风险偏好的影响.

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