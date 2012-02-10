《外汇动态》若欧元/英镑升穿0.8420/30,很可能会涨至0.85--CMC

0858GMT--欧元兑英镑EURGBP=D4的日高为0.8406英镑,接近1月27日高位0.84095英镑.
若站上0.84095,欧元兑英镑将瞄准12月末高位0.8422英镑,随後是12月中旬高位0.8426英镑.
CMC的分析师Michael Hewson称,若升穿上述高位,"很可能很快就会涨至0.8500英镑".
他还补充道,欧元兑英镑下档需跌至0.8340附近区域下方,才会进一步回撤至0.8222英镑附近的1月低位.
欧元兑英镑最新报0.8388英镑.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
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