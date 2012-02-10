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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 18:16 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元,投资者在周末前获利了结

路透伦敦2月10日电---布兰特原油期货LCOc1跌1美元至每桶117.59美元,结束八日连涨,因许多投资者仍担忧希腊债务,在周末前进行获利了结.

1003GMT,布兰特原油下跌至117.55美元,跌幅为1.04美元.(完)

--编译 田建华;审校 沈以文

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