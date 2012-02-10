〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元,投资者在周末前获利了结

金属期市：伦铜因美元走高而下滑，但供应忧虑提供支撑
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
路透伦敦2月10日电---布兰特原油期货LCOc1跌1美元至每桶117.59美元,结束八日连涨,因许多投资者仍担忧希腊债务,在周末前进行获利了结.
1003GMT,布兰特原油下跌至117.55美元,跌幅为1.04美元.(完)
--编译 田建华;审校 沈以文
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。