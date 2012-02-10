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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 18:36 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌逾1美元

路透伦敦2月10日电---美国原油期货CLc1周五跌逾1美元.1022GMT,美国原油期货跌至98.74美元,下跌1.10美元.(完)

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