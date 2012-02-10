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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 18:52 BJT

〔欧洲汇市〕澳元/美元日内跌1%至1.0679美元,受中国贸易数据影响

路透伦敦2月10日电---澳元/美元AUD=D4周五日内跌1%至1.0679美元,扩大跌幅.此前中国贸易数据显示进口下滑,其後股市承压.

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