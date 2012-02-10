版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 18:48 BJT

〔欧洲经济〕欧洲理事会主席范龙佩称2012年欧盟经济体将面临温和停滞

路透新德里2月10日电---欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周五称,2012年欧元区经济体将面临"温和停滞".(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐