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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 18:55 BJT

〔中国贸易〕海关称季节因素将致2月进出口大幅增长--广播电台

路透上海2月10日电--中国人民广播电台周五引述海关官员称,今年1月受春节假日因素影响进出口出现负增长,而该因素会继续影响到2月份,但方向相反,预计2月进出口会出现比较大幅度的上升.

海关今日公布数据显示,1月出口同比下降0.5%,低於路透调查中值4.8%,是2009年11月以来最缓慢的月度出口增速;进口亦同比大幅下降15.3%,远低於路透调查中值增长0.5%,亦创2009年8月来最低水平.经季节调整後,1月出口同比增长10.3%,进口同比增长1.5%.[ID:nCN1373348](完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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