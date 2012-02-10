〔中国贸易〕海关称季节因素将致2月进出口大幅增长--广播电台

《汇市简讯》法国服务业PMI跳升，欧元仍然走贬
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透上海2月10日电--中国人民广播电台周五引述海关官员称,今年1月受春节假日因素影响进出口出现负增长,而该因素会继续影响到2月份,但方向相反,预计2月进出口会出现比较大幅度的上升.
海关今日公布数据显示,1月出口同比下降0.5%,低於路透调查中值4.8%,是2009年11月以来最缓慢的月度出口增速;进口亦同比大幅下降15.3%,远低於路透调查中值增长0.5%,亦创2009年8月来最低水平.经季节调整後,1月出口同比增长10.3%,进口同比增长1.5%.[ID:nCN1373348](完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业