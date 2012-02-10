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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 19:09 BJT

〔印度卢比汇率〕印度央行或在49.70-49.75卢比左右卖出了美元--交易商

路透孟买2月10日电---四位交易商周五表示,印度央行可能在49.70-49.75卢比左右在汇市卖出了美元,将印度卢比汇率拉离日内的低点.

1051GMT,印度卢比兑美元INR=D2报49.53/54,稍早触及低点49.76.周四收盘价为 49.4975/5075.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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