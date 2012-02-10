〔伦敦美债〕公债价格走高,希腊问题出现新的不确定性

路透伦敦2月10日电---美国公债价格周五在欧洲市场走高,因希腊问题出现新的不确定性.国际贷款方要求希腊满足更多条件以获得第二轮救援,这打击了市场的风险偏好.
"今日上午比较明朗的是,希腊仍须满足三项条件来能达到国际贷款方的要求,避险资产对此做出了反应,"Investec的首席分析师Philip Shaw表示.
交易商和分析师表示,美债此前消化了希腊债务谈判取得成功的预期,因此在出现新的不确定性之後,美债受到提振.
指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR报1.99%,较周四纽约尾盘下降不到4个基点,市场人士称其可能保持在接近2%的水准.30年期公债收益率US30YT=RR报3.1%,下降3.5个基点.
美债期货TYv1涨31/64,报131-8/32. (完)
--编译 张涛;审校 王洋
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