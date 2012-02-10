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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 20:29 BJT

〔欧洲政经〕希腊极右翼政党领导人表示不能支持救助协议

路透雅典2月10日电---希腊总理帕帕季莫斯领导的联合政府中一极右翼党派的领导人周五表示,他不能投票支持1,300亿欧元的救助协议.希腊需要这笔金援以避免破产.

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