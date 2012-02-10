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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 21:41 BJT

〔表格〕美国12月贸易逆差为488亿美元,全年贸易逆差5,580.2亿

路透2月10日电---美国商务部周五公布:

* 美国12月贸易逆差为488亿美元(市场预估为逆差480亿),11月修正後为逆差470.6亿美元(前值为逆差475.5亿)

* 美国12月出口增长0.7%,进口增长1.3%

* 美国12月对华贸易逆差为231.4亿美元,11月为逆差268.7亿美元

* 2011年美国对中国贸易逆差创最高纪录2,955亿美元

* 美国2011年贸易逆差为5,580.2亿美元,为2008年以来最高

* 美国2011年总进口为2.66万亿美元,出口为2.10万亿美元,均为纪录最高

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