〔国际油市〕亚洲石脑油价格持於九个月高位,因供应稍显紧张

路透新加坡2月10日电---亚洲石脑油价格周五持於九个月高位,3月下半月和4月下半月间的升水延续涨势,触及25个月高点,因供应有限.
裂解价差接近两周高点,报每吨155美元.
"由於来自印度和海湾的进口减少,亚洲的供应稍显紧张.3月上半月可能没有欧洲至亚洲的船货,供应形势已经恶化,"一名交易员表示.
台塑石化进口大约10万吨船期为3月16至4月5日的公开规格石脑油,支付的升水(成本加运费)为每吨11.00-14.00美元,而上次购买7.5吨石脑油支付的价格为平价至升水1.00美元.
贸易商表示,在目前的情况下,亚洲主要石脑油买家不太可能得到更低的价格,尤其是在印度船货售价在每吨40.00美元以上之际.
汽油裂解价差接近一周高位,在每桶11.00美元上方.供给有限,与此同时需求却保持稳健.
日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨9.50美元至每吨1,038.50美元,为去年5月11日以来最高.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨7.92美元至每吨升水155.00美元,创下1月30日以来最高.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.09美元,至每桶15.92美元,为上周四以来最高.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上涨0.78美元至每桶11.35美元,为2月2日来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 1038.00/1039.00 1029.00 +9.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 113.18/113.28 112.17 +1.06
97号现货汽油GL97-SIN 133.15/133.25 132.65 +0.55
95号现货汽油GL95-SIN 131.70/131.80 130.00 +1.75
92号现货汽油GL92-SIN 129.10/129.20 128.00 +1.15
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF15.87/15.97 15.83 +0.09 (完)
--编译 张涛;审校 王洋