〔国际油市〕亚洲燃料油即期市场连续第二日走坚

路透新加坡2月10日电---亚洲燃料油市场周五大体走稳,以2月/3月和现货价差为代表的即期市场连续第二日走坚,昨日曾在经历八个交易日的下滑後反弹.
相较于上个月,基本面相对疲弱,但以绝对水平衡量市场仍然坚挺,3月/4月全周持稳於6.50-7.50美元之间.该合约将在下周四成为即期合约.
一位在新加坡的西方交易员说:"在明显缺乏点价兴趣的情况下,价格水平反映出市场的基本面状况..."
"市场非常良好,受到中日两国需求强於以往的支撑.尽管船货流入量创下记录高位,目前还维持在坚挺的逆价差区间,这就是证明."
2月从西方、中东和印度流入东亚的总船货数量预计将达到创纪录的650-700万吨.套利船货的数量也达到创纪录的520万吨,占其中的大部分.
3月的数量预计也将处在类似的高位,目前名义上确定的已有540万吨,其中430万吨将运往新加坡,其余的运往中国.
3月燃料油裂解价走阔0.21美元至贴水3.05美元,4月裂解价差走弱0.16美元,报每桶贴水3.64美元.
180-cst燃料油小涨2.40美元至每吨740.00美元;380-cst品级燃料油小跌0.20美元至728.80美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 739.75 740.25 740.00 737.60 2.40 0.33
现货380CST燃料油 FO380-SIN 728.60 729.00 728.80 729.00 -0.20 -0.03
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 744.00 746.00 745.00 746.00 -1.00 -0.13
380CST船用燃料油升水 15.40 17.00 16.20 17.00 -0.80
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 9.50 10.00 9.75 9.38 0.38 4.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 9.00 9.30 9.15 10.25 -1.10 -10.73 (完)
--编译 王洋;审校 张涛