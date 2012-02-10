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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 21:55 BJT

〔俄罗斯经济〕央行2月外汇干预买进大约10亿美元--IFAX援引央行副总裁

路透莫斯科2月10日电---IFAX援引俄罗斯央行副总裁Alexei Ulyukayev的话报导称,俄央行2月在外汇干预行动中买进大约10亿美元.

RIA也援引央行的消息称,美元在俄罗斯外汇储备中占46.5%,欧元占40.5%,加元占2%.(完)

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