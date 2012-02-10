版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 21:45 BJT

〔表格〕加拿大12月贸易顺差26.9亿加元,创三年高位

路透2月10日电---加拿大统计局周五公布,加拿大12月贸易顺差26.9亿加元,意外创下三年高位.11月修正後为顺差11.7亿加元(前值为顺差10.7亿加元)

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

12月 11月(修正值) 变动百分比(%) 11月(前值)

贸易收支 +2.687 +1.167 -- +1.074

出口 42.021 40.203 +4.5 40.094

进口 39.334 39.036 +0.8 39.020

路透调查的分析师平均预估加拿大11月贸易顺差5.5亿加元.(完)

浏览加拿大数据相关新闻,请点选[ECI-CA-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 王洋;审校 张涛

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐