〔表格〕加拿大12月贸易顺差26.9亿加元,创三年高位

金属期市：伦铜因美元走高而下滑，但供应忧虑提供支撑
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
路透2月10日电---加拿大统计局周五公布,加拿大12月贸易顺差26.9亿加元,意外创下三年高位.11月修正後为顺差11.7亿加元(前值为顺差10.7亿加元)
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
12月 11月(修正值) 变动百分比(%) 11月(前值)
贸易收支 +2.687 +1.167 -- +1.074
出口 42.021 40.203 +4.5 40.094
进口 39.334 39.036 +0.8 39.020
路透调查的分析师平均预估加拿大11月贸易顺差5.5亿加元.(完)
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--编译 王洋;审校 张涛
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