〔欧洲政经〕希腊极右翼部长提出退出联合政府的辞呈--半官方通讯社

金属期市：伦铜因美元走高而下滑，但供应忧虑提供支撑
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
路透雅典2月10日电---希腊半官方媒体Athens News Agency周五报导称,该国联合政府中的极右翼党派部长已向总理帕帕季莫斯提出辞职申请.
该媒体未援引消息人士.报导称,目前帕帕季莫斯需决定是否接受辞呈.
反对希腊援助协议的极右翼党派LAOS在现任政府中有四位部长.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
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